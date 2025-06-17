Александрия официально представила нового главного тренера
Специалист вернулся в Украину
около 1 часа назад
Александрия объявила о назначении Кирилла Нестеренко в качестве нового главного тренера команды.
33-летний украинский специалист сменит на этой должности Руслана Ротаня, который привёл «горожан» к серебру УПЛ в прошлом сезоне, после чего возглавил житомирское Полесье.
Детали соглашения между Нестеренко и Александрией пока остаются неизвестными.
Для Нестеренко это станет первый опыт работы в роли главного тренера. Таким образом, специалист будет самым молодым наставником клуба в УПЛ.
Нестеренко в Украине работал в структуре каменской Стали, был помощником Николая Костова в 2017 году.
Позже украинец также ассистировал болгарскому специалисту в Казахстане (Шахтёр Караганда, Каспи) и в Болгарии (Левски София) – последнее место работы.
В сезоне 2025/26 Александрия будет играть в Лиге конференций, начав свой путь со второго квалификационного раунда соревнований.
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