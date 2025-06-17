Павел Василенко

Александрия объявила о назначении Кирилла Нестеренко в качестве нового главного тренера команды.

33-летний украинский специалист сменит на этой должности Руслана Ротаня, который привёл «горожан» к серебру УПЛ в прошлом сезоне, после чего возглавил житомирское Полесье.

Детали соглашения между Нестеренко и Александрией пока остаются неизвестными.

Для Нестеренко это станет первый опыт работы в роли главного тренера. Таким образом, специалист будет самым молодым наставником клуба в УПЛ.

Нестеренко в Украине работал в структуре каменской Стали, был помощником Николая Костова в 2017 году.

Позже украинец также ассистировал болгарскому специалисту в Казахстане (Шахтёр Караганда, Каспи) и в Болгарии (Левски София) – последнее место работы.

В сезоне 2025/26 Александрия будет играть в Лиге конференций, начав свой путь со второго квалификационного раунда соревнований.