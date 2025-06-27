Главный тренер мадридского Реала Хаби Алонсо поделился впечатлениями от победы своей команды над Зальцбургом в третьем туре группового этапа Клубного чемпионата мира. Королевский клуб одержал разгромную победу со счетом 3:0 благодаря точным ударам Винисиуса Жуниора, Федерико Вальверде и Гонсало Гарсии.

Этот результат позволил Реалу финишировать первым в группе и обеспечить себе место в 1/8 финала.

Я доволен, сегодня все игроки боролись за мяч. Очень важно, чтобы в защите работала вся команда. В современном футболе невозможно добиться успеха без самоотдачи. Мы провели хороший матч и стали первыми в группе.

Реал продолжит борьбу за титул в плей-офф. Уже 1 июля команда Алонсо встретится с Ювентусом на стадионе Хард Рок в Майами. Начало матча — в 22:00 по киевскому времени.