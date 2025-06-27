Павел Василенко

Реал Мадрид уверенно занял первое место в группе H на Клубном чемпионате мира, переиграв австрийский Зальцбург со счетом 3:0. Бразильский вингер Винисиус Жуниор отличился в матче в Филадельфии, став главным организатором победы испанцев, сначала забив мяч, а затем отдав голевую передачу во втором голе.

Таким образом, Реал выиграл группу H с семью очками и вышел в 1/8 финала Клубного чемпионата мира. Зальцбург занял третье место с четырьмя очками и выбыл из турнира.

Украинский голкипер мадридской команды Андрей Лунин весь матч провел в запасе.

Клубный чемпионат мира, 3-й тур

Группа H

Зальцбург – Реал – 0:3

Голы: Винисиус Жуниор, 40, Вальверде, 45+3, Гонсало Гарсия, 84.