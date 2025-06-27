Реал без Лунина разгромил Зальцбург и вышел в плей-офф Клубного чемпионата мира
Мадридская команда заработала три очка
около 1 часа назад
Фото: Getty Images
Реал Мадрид уверенно занял первое место в группе H на Клубном чемпионате мира, переиграв австрийский Зальцбург со счетом 3:0. Бразильский вингер Винисиус Жуниор отличился в матче в Филадельфии, став главным организатором победы испанцев, сначала забив мяч, а затем отдав голевую передачу во втором голе.
Таким образом, Реал выиграл группу H с семью очками и вышел в 1/8 финала Клубного чемпионата мира. Зальцбург занял третье место с четырьмя очками и выбыл из турнира.
Украинский голкипер мадридской команды Андрей Лунин весь матч провел в запасе.
Клубный чемпионат мира, 3-й тур
Группа H
Зальцбург – Реал – 0:3
Голы: Винисиус Жуниор, 40, Вальверде, 45+3, Гонсало Гарсия, 84.
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