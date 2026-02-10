Сергей Разумовский

Ювентус не отказался от идеи продолжить сотрудничество с Вестоном Маккенни и в ближайшее время готовит для полузащитника новое, уже конкретное предложение по контракту. Об этом сообщает инсайдер Маттео Моретто.

По его информации, в Турине считают продление соглашения вполне реальным сценарием. Ведь сам футболист чувствует себя в клубе комфортно, а последние выступления показывают, что после непростого периода он вернул стабильность и снова стал важной единицей в команде.

В то же время переговоры, как отмечает Моретто, не будут простыми. Определенные детали нужно урегулировать, а новое соглашение влечет за собой дополнительные расходы — и именно здесь, по словам инсайдера, проходит ключевая черта: Ювентус не планирует выходить за установленный финансовый лимит. Несмотря на это, клуб настроен попытаться договориться еще раз и довести процесс до подписания, если стороны найдут компромисс.

Ситуацию подогревает интерес извне. Моретто сообщает, что за развитием событий внимательно следят как клубы МЛС, так и Интер, который уже делал предварительный запрос по общей стоимости потенциального перехода — с учетом зарплаты и возможных комиссий. Отдельно инсайдер уточняет, что Милан, с которым Маккенни ранее связывали в слухах, пока не демонстрирует реальной заинтересованности, по крайней мере подтверждений активных шагов в этом направлении нет.

Нынешний контракт 27-летнего американца с Ювентусом действует до лета 2026 года, поэтому вопрос будущего остается открытым. Моретто добавляет, что вариант возвращения в МЛС обсуждается уже не первый месяц, однако уровень игры Маккенни в Европе, в частности в составе туринцев, дает основания полагать, что он способен и далее оставаться на топовом континентальном уровне.

Маккенни выступает за Ювентус с 2020 года: сначала его взяли в аренду из Шальке, а затем выкупили за 21,9 млн евро. В сезоне 2022/23 он также провел пятимесячную аренду в Лидсе. В текущей кампании полузащитник провел 33 матча, забил 7 голов и сделал 2 результативные передачи.

