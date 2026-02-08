Павел Василенко

против римского Лацио туринцы вырвали ничью 2:2 благодаря голу на 96-й минуте, когда сенсация уже буквально витала в воздухе.

На 26-й минуте туринцы забили – Тен Копмайнерс точно пробил издалека, однако VAR отменил гол из-за офсайда Хефрена Турама, который помешал вратарю. В конце первого тайма Лацио вышел вперед: после удара Педро мяч залетел в ворота Ди Грегорио.

Второй тайм начался еще хуже для «Старой синьоры». Исаксен после передачи Катальди удвоил преимущество гостей, поразив ворота с острого угла. Ювентус не сдался – на 59-й минуте Вестон Маккенни сократил отставание после прострела Камбьясо.

Туринцы штурмовали до последнего, и в добавленное время Калюлю замкнул подачу с фланга, забив спасительный гол на 96-й минуте.

Ювентус остался четвертым в турнирной таблице Серии А с 46 очками, а Лацио – восьмым (33 балла).

Серия А, 24-й тур

Ювентус – Лацио – 2:2

Голы: Маккенни, 59, Калюлю, 90+6 – Педро, 45+2, Исаксен, 47.