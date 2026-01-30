Сергей Разумовский

Владимир Малицкий, который ранее работал в структурах Полесья и Буковины, вошел в тренерский штаб Динамо. Об этом сообщил футбольный журналист и комментатор Владимир Зверов.

По его информации, киевский клуб усилил штаб новым тренером-аналитиком. Малицкий должен помогать команде в подготовке к матчам через детальный разбор будущих соперников, а также заниматься анализом действий футболистов Динамо — как индивидуально, так и в рамках командной игры.

Отмечается, что до перехода в Динамо специалист работал в системе Буковины, а еще ранее был задействован в академии Полесья. По имеющимся данным, Малицкий уже присоединился к киевскому клубу, так что его появление в штабе можно считать дополнительным кадровым усилением для команды Игоря Костюка.

Ранее в тренерский штаб Игоря Костюка в Динамо присоединился экс-тренер Полесья Федунов.