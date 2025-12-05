Сергей Разумовский

Тренер вратарей Полесья Михаил Федунов покинул клуб. Об этом сообщает пресс-служба житомирян.

ФК Полесье сообщает, что тренер вратарей Михаил Федунов завершил работу в тренерском штабе Руслана Ротаня. Михаил Владимирович присоединился к клубу в июле 2022 года, когда команда выступала в Первой лиге. За это время он стал частью важных этапов в развитии Полесья – победы в Первой лиге и исторического выхода в Еврокубки. Искренне благодарим Михаила Федунова за профессионализм, амбиции, преданность общему делу и высокие человеческие качества. Желаем успехов и реализации всех замыслов на дальнейших этапах тренерской карьеры. Уверены, что они будут плодотворными и результативными. ФК Полесье

Тем временем сообщается, что Федунова пригласили присоединиться к тренерскому штабу киевского Динамо. Стороны уже согласовали все основные условия сотрудничества, так что переход специалиста находится на финальной стадии и ожидается его официальное оформление. Об этом сообщает Telegram-канал «Динамо Киев Inside».

Для Федунова это станет существенным шагом вперед в карьере, ведь он перейдет к работе в одном из самых титулованных клубов Украины, где будет отвечать за развитие и подготовку вратарей первой команды. Сейчас эти функции в качестве и. о. выполняет Тарас Луценко. А годами до этого на этой должности работал Михаил Михайлов.