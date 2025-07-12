Главный тренер национальной сборной Бразилии Карло Анчелотти получил год тюремного заключения в Испании за налоговые нарушения, совершенные в 2014 году. Об этом сообщает агентство EFE.

Кроме тюремного срока, итальянский специалист также обязан заплатить штраф в размере 386 362 евро. При этом в отдельном эпизоде, касающемся 2015 года, Анчелотти был полностью оправдан.

Прокуратура обвиняла тренера в том, что во время своего первого периода работы в мадридском Реале он не уплачивал налоги со всех источников дохода. Сам Анчелотти объяснил ситуацию так:

Я не имел намерения уклоняться от уплаты налогов. Я действовал по советам людей из клуба и своих налоговых консультантов.

Стоит отметить, что в Испании тюремные сроки до двух лет, как правило, являются условными, поэтому Анчелотти, вероятно, не попадет за решетку.