Сергей Разумовский

Английская Премьер-лига в сезоне 2025/26 получила самое мощное представительство среди ведущих чемпионатов Европы: в стадию плей-офф в трёх еврокубках пробились сразу 9 клубов из Англии. Это самый высокий показатель среди всех ассоциаций.

В Лиге чемпионов англичан в плей-офф представляют сразу шесть команд: Арсенал, Ливерпуль, Тоттенхэм, Челси, Манчестер Сити и Ньюкасл. Для сравнения, Испания имеет трёх участников — Барселона, Реал и Атлетико. От Италии борьбу продолжают Интер, Ювентус и Аталанта, от Германии — Бавария, Байер и Боруссия Дортмунд. Франция в главном турнире континента представлена двумя клубами — ПСЖ и Монако.

В Лиге Европы групповой этап успешно преодолели по два клуба от каждой из топ-5 лиг. От Англии дальше прошли Астон Вилла и Ноттингем Форест, от Испании — Бетис и Сельта, от Италии — Рома и Болонья, от Германии — Фрайбург и Штутгарт, от Франции — Лион и Лилль.

В Лиге конференций в плей-офф остались ещё пять представителей топчемпионатов. Это Кристал Пэлас (Англия), Райо Вальекано (Испания), Фиорентина (Италия), Майнц (Германия) и Страсбур (Франция).

В итоге картина по еврокубкам сезона 2025/26 выглядит так: клубы Премьер-лиги имеют 9 команд в плей-офф (единственная ассоциация, не потерявшая ни одного представителя), Испания, Италия и Германия — по 6, а Франция — 5.