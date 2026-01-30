Сергей Разумовский

По итогам общего этапа Лиги Европы стало известно, какие команды продолжат борьбу в стыковых матчах 1/16 финала плей-офф. В этот раунд попали 16 клубов, которые финишировали в турнирной таблице на позициях с 9-й по 24-ю.

Именно они разыграют восемь путевок в 1/8 финала, где победителей уже будут ждать команды, которые напрямую вышли на эту стадию из топ-8. Сеяными в жеребьевке будут клубы, занявшие места с 9-го по 16-е: Генк, Болонья, Штутгарт, Ференцварош, Ноттингем Форест, Виктория Пльзень, Црвена Звезда и Сельта. Несеяными стали команды с 17-го по 24-е места: ПАОК, Лилль, Фенербахче, Панатинаикос, Селтик, Лудогорец, Динамо Загреб и Бранн.

Жеребьевка стыковых матчей состоится в пятницу, 30 января, начало — в 14:00, а сами поединки запланированы на 19 и 26 февраля. Победители этих пар выйдут в 1/8 финала и встретятся там с восемью клубами, которые уже обеспечили себе прямой выход.