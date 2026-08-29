Сергей Разумовский

Во втором туре английской Премьер-лиги Эвертон на выезде сыграл вничью с Борнмутом – 1:1. Мерсисайдцы уступали в счете почти до окончания встречи, но смогли избежать поражения благодаря голу в компенсированное время.

Украинский защитник Виталий Миколенко провел на поле весь матч. Он выиграл 4 из 7 единоборств, совершил одно перехват и сделал 5 выносов. Также на его счету одно нарушение правил и 55 касаний мяча.

Точность передач Миколенко составила 68% – 19 успешных из 28 попыток. В третьей зоне поля украинец выполнил 3 точные передачи из 8. Один подкат из его попыток не увенчался успехом. Оценка FlashScore 7.1.

Борнмут открыл счет на 41-й минуте. Скотт воспользовался своим моментом и вывел хозяев вперед. Эвертон пытался отыграться, но долгое время не мог создать достаточно острых моментов у ворот соперника.

Уже в компенсированное время Тарковски восстановил равновесие и принес Эвертону важное очко. Для команды это была первая потеря очков в текущем сезоне.

В другом матче тура Халл Сити на выезде минимально победил Ковентри – 1:0. Поединок стал дерби двух новичков Премьер-лиги. Команду Ковентри возглавляет Фрэнк Лэмпард, однако его подопечные не смогли воспользоваться преимуществом домашнего поля.

Единственный гол встречи на 82-й минуте забил Миллар. Благодаря этой победе Халл Сити набрал максимальные шесть очков после двух туров и сохранил стопроцентный результат.

АПЛ, второй тур

Борнмут – Эвертон 1:1

Голы: Скотт, 41 – Тарковски, 90+1

Ковентри – Халл Сити 0:1

Гол: Миллар, 82