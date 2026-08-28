Павел Василенко

ПСЖ никак не может одержать победу в новом сезоне Лиги 1. Во втором туре чемпионы Франции в гостях встретились с Лиллем и лишь в последние минуты избежали поражения.

Парижане могли открыть счет еще в начале матча. Ашраф Хакими пробил с подбора, однако мяч попал в штангу. Вместо этого на 21-й минуте хозяева поля воспользовались своим шансом. Хакон-Арнар Харальдссон ударом с средней дистанции попал в правую девятку – 1:0.

ПСЖ пытался отыграться, но долгое время не мог создать достаточно острые моменты у ворот соперника. А на 84-й минуте Лилль забил второй раз. Дилан Баква пробил с правого края штрафной площадки и попал в дальнюю часть ворот.

Казалось, хозяева уже не упустят победу, однако парижане устроили невероятную концовку. В компенсированное время Витинья почти с линии штрафной без разбега попал в левый верхний угол.

А уже на пятой добавленной минуте ПСЖ сравнял счет. Маркиньос ударом головой шокировал «догов» и установил окончательный счет.

Украинский защитник ПСЖ Илья Забарный весь матч провел на скамейке запасных.

После двух туров Лилль занимает первое место в таблице Лиги 1, имея четыре очка. ПСЖ с двумя баллами идет шестым.

Лига 1, 2-й тур

Лилль – ПСЖ – 2:2

Голы: Харальдссон, 21, Баква, 84 – Витинья, 90+1, Маркиньос, 90+5.