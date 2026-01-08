Бернли отобрал очки у Манчестер Юнайтед в домашнем поединке 21 тура АПЛ. Манкунианцы благодаря дублю Шешко могли претендовать на камбэк, если бы не позволили «кларетс» свести игру к ничьей.

В параллельном матче Ньюкасл и Лидс подарили настоящее шоу для своих фанатов. Болельщики на «Сент-Джеймс Парк» стали свидетелями самого результативного матча игрового дня, в котором удача улыбнулась «джорди».

АПЛ. 21 тур

Бернли - Манчестер Юнайтед 2:2

Голы: Хевен (автогол), 13, Энтони, 66 - Шешко, 50, 60

Ньюкасл - Лидс 4:3

Голы: Барнс, 36, 90+12, Жоелинтон, 54, Гимараес, 90+1 (с пенальти) - Ааронсон, 32, 79, Калверт-Льюин, 45+5 (с пенальти)