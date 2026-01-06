Павел Василенко

Сегодня Карпаты официально представят нового главного тренера команды – испанского специалиста Франа Фернандеса. Первым шагом в его работе станет личное знакомство с украинскими членами тренерского штаба, которое, по информации источника ТаТоТаке, запланировано на сегодня на клубной базе в Бартатове.

45-летний испанец начинает работу в Украине не с «чистого листа», а со штаба, который в значительной мере сохранен. По имеющейся информации, Фернандесу будут помогать ассистент Сергей Лавриненко, тренеры вратарей Богдан Шуст и Юрий Шевчук, специалисты по физической подготовке Вадим Шутенко и Вадим Сапай, а также тренер-аналитик Владимир Кравчук. Таким образом, в команде остался почти весь штаб Владислава Лупашко.

Исключениями стали ассистент Игорь Ермаков и тренер-аналитик Сергей Вертиль, которые не вошли в новый тренерский корпус. Вместо этого Фернандес привезет с собой одного из помощников, с которым ранее работал в Испании.

В Карпатах рассчитывают, что сочетание местного опыта и европейского подхода нового наставника позволит стабилизировать игру команды и задать четкий вектор развития. Сегодняшняя презентация станет первым публичным шагом Франа Фернандеса в львовском клубе и сигналом начала нового этапа для зелено-белых.

После 16 туров Карпаты имеют в активе 19 зачетных баллов и занимают девятое место в турнирной таблице Украинской Премьер-лиги.