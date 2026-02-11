Сергей Разумовский

В 26-м туре английской Премьер-лиги Астон Вилла на своем поле минимально обыграла Брайтон — 1:0. Долгое время команды не могли открыть счет, несмотря на взаимные попытки обострить игру в атаке. Развязка наступила в конце встречи: на 86-й минуте Гиншелвуд срезал мяч в собственные ворота после навеса с фланга, что и принесло бирмингемцам важную победу. Матч отметился повторением Джеймсом Милнером рекорда АПЛ по количеству матчей.

Поединок между Кристал Пэлас и Бернли оказался результативным и драматичным — гости одержали победу со счетом 3:2. Лондонцы уверенно начали матч и повели 2:0 благодаря дублю Ларсена на 17-й и 33-й минутах. Однако еще до перерыва Бернли перевернул игру: Межбри сократил отставание на 40-й минуте, Энтони сравнял счет на 44-й, а уже в компенсированное ко первому тайму время Лерма отметился автоголом — 2:3.

Манчестер Сити без особых проблем разобрался с Фулхэмом — 3:0. Команда Пепа Гвардиолы обеспечила себе комфортное преимущество еще до перерыва. На 24-й минуте Семенье открыл счет, через шесть минут О'Райли удвоил преимущество хозяев, а на 39-й Голанд довел счет до разгромного, фактически сняв вопрос о победителе еще в первом тайме.

Ноттингем Форест и Вулверхэмптон сильнейшего не выявили — 0:0. Команды провели осторожный матч с минимальным количеством опасных моментов. Обе стороны больше сосредотачивались на обороне, чем на рискованных действиях в атаке, так что итоговая нулевая ничья стала закономерным результатом противостояния.

Ливерпуль одержал выездную победу над Сандерлендом со счетом 1:0. После безголевого первого тайма мерсисайдцы добавили в активности, и на 61-й минуте ван Дейк отметился результативным ударом, который оказался единственным в матче. Этот мяч позволил команде Юргена Клоппа взять три очка в непростом гостевом поединке.

Ливерпуль набрал 42 очка и поднялся на шестое место в турнирной таблице. Манчестер Сити (53) на расстояние в три балла приблизился к Арсеналу (56), но у «канониров» есть матч в запасе.

АПЛ, 26-й тур

Астон Вилла – Брайтон 1:0

Гол: Гиншелвуд, 86 (автогол)

Кристал Пэлас – Бернли 2:3

Голы: Ларсен, 17, 33 – Межбри, 40, Энтони, 44, Лерма, 45+2 (автогол)

Манчестер Сити – Фулхэм 3:0

Голы: Семенье, 24, О'Райли, 30, Голанд, 39

Ноттингем Форест – Вулверхэмптон 0:0

Сандерленд – Ливерпуль 0:1

Гол: ван Дейк, 61