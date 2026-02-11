Сергей Разумовский

Полузащитник Брайтона Джеймс Милнер вышел на поле в матче 26-го тура английской Премьер-лиги против Астон Виллы, заменив на 22-й минуте Карлоса Балебу. По информации аналитической компании Opta, это появление на поле стало для опытного игрока 653-м в матчах Премьер-лиги за всю его карьеру.

Благодаря этому достижению Милнер сравнялся с одним из символов английского футбола Гаретом Бэрри, который также провел 653 матча в высшем дивизионе Англии. Гарет Бэрри в свое время защищал цвета таких клубов, как Астон Вилла, Манчестер Сити, Эвертон и Вест Бромвич, установив рекорд по количеству выходов на поле в АПЛ, который теперь повторил игрок Брайтона. Таким образом, Милнер делит первое место в списке рекордсменов по количеству игр в современной истории Премьер-лиги.

Ранее сообщалось, что бывший тренер Шахтера и Брайтона Роберто Де Дзерби может вернуться в АПЛ после увольнения из Марселя.