Главный тренер Реала Альваро Арбелоа подвел итог убедительной победы над Монако с счетом 6:1 в матче общего этапа Лиги чемпионов.

Думаю, это был замечательный матч на нашем стадионе, при поддержке наших болельщиков. Игроки получали удовольствие от игры, забивали невероятные голы, и именно это мы хотим видеть.

Этот матч выиграли футболисты своими усилиями и своим мастерством. Это не заслуга нового тренера. То немногое, что я от них прошу, они сразу подхватили. Мне очень нравится их отношение и менталитет. Это и есть Реал Мадрид, и именно такой настрой хочет видеть каждый мадридиста.

Хорошую игру показали все — Мастантуоно, Арда Гюлер, Вини, Килиан Мбаппе, Джуд Беллингем. Это был день всех. Мы делаем большой акцент на командных действиях, и я очень счастлив. Вечер, которым нужно наслаждаться, — сказал Арбелоа в эфире Movistar.