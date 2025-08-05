Павел Василенко

Чан Дінь Тхінь был одним из самых известных вьетнамских арбитров. Он начал свою карьеру арбитра в 2010 году.

В последующие годы он быстро набирался опыта. Вскоре после этого он стал арбитром в высшей лиге Вьетнама. В 2019 году ФИФА официально назначила его международным арбитром.

В ближайшие дни Дінь Тхінь должен был начать очередной сезон в элитной лиге. Перед началом кампании он прошел тестирование на физическую форму ФИФА. Это стандартная процедура, которая повторяется ежегодно.

К сожалению, вьетнамский игрок потерял сознание во время теста. Другие судьи немедленно вызвали помощь. 43-летнего арбитра доставили в больницу. Однако его жизнь не удалось спасти. По сообщениям, у него случился сердечный приступ.

Судьи узнают о расписании тестирования за месяц вперед, и тестирование проводится утром, чтобы избежать жары. Судья не проявлял никаких признаков проблем с физической формой.

«Это большая потеря для вьетнамского футбола, и особенно для системы судейства страны. Динь Тхинь был не только профессиональным арбитром, который серьезно относился к своей работе, но и человеком, которого любили все его коллеги», – сказал генеральный секретарь Федерации футбола Вьетнама.

Представители вьетнамских клубов выразили соболезнования семье и друзьям судьи. У умершего остались жена и дочь.