Павел Василенко

Большая трагедия произошла этим летом с опытным вратарем мюнхенской Баварии Свеном Ульрайхом, у которого умер шестилетний сын.

Печальную новость подтвердил сам 36-летний голкипер в своем посте в социальных сетях.

Сын Ульрайха, Лен, который родился в ноябре 2018 года, проиграл свою длительную борьбу с тяжелой болезнью и умер в июне. Вратарь только сейчас нашел в себе силы поделиться этим с общественностью.

«С глубоким сожалением мы сообщаем сегодня, что наш сын Лен умер несколько недель назад после продолжительной и тяжелой болезни. Решение объявить об этом сейчас невероятно сложное для нас, однако это важный шаг для нас как семьи, чтобы убедиться, что все вокруг нас четко об этом знают», – написал Ульрайх.

Он также поблагодарил Баварию за их рассудительность в последние недели.

«Особая благодарность нашим семьям, друзьям и ФК Бавария Мюнхен за их благоразумие и большую поддержку в последние несколько месяцев — это много для нас значит».

Недавно Бавария продлила контракт с опытным вратарем на один год.

Ульрайх провел за мюнхенскую команду 103 матча.