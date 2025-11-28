Арбитр ВАР матча Шахтер – Динамо прошел полиграф.
Источник сообщил детали
1 день назад
В центральном матче 11-го тура Украинской Премьер-лиги Шахтер в напряжённом противостоянии победил Динамо (3:1).
Отметим, что на 60-й минуте при счёте 2:1 Ефим Конопля в своей штрафной площади сбил Шолу Огундану.
Комитет арбитров УАФ проанализировал решения арбитров матча, отметив, что в этом эпизоде стоило назначить пенальти.
После скандального эпизода Комитетом по этике и честной игре УАФ проведено служебное расследование по возможным противоправным действиям арбитра ВАР.
В его рамках была опрошена вся бригада арбитров матча, проведён психологический скрининг и исследование с использованием полиграфа.
Напомним, Комитет арбитров признал, что в данном инциденте ошибку допустил именно арбитр ВАР Игорь Пасхал, который не пригласил Юрия Романова пересмотреть эпизод.
Как сообщает ТаТоТаке, по результатам проведённых комплексных мероприятий служебное расследование закрыто, поскольку в действиях судьи коррупционного проявления и предвзятости не выявлено.