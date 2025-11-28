Павел Василенко

В центральном матче 11-го тура Украинской Премьер-лиги Шахтер в напряжённом противостоянии победил Динамо (3:1).

Отметим, что на 60-й минуте при счёте 2:1 Ефим Конопля в своей штрафной площади сбил Шолу Огундану.

Комитет арбитров УАФ проанализировал решения арбитров матча, отметив, что в этом эпизоде стоило назначить пенальти.

После скандального эпизода Комитетом по этике и честной игре УАФ проведено служебное расследование по возможным противоправным действиям арбитра ВАР.

В его рамках была опрошена вся бригада арбитров матча, проведён психологический скрининг и исследование с использованием полиграфа.

Напомним, Комитет арбитров признал, что в данном инциденте ошибку допустил именно арбитр ВАР Игорь Пасхал, который не пригласил Юрия Романова пересмотреть эпизод.

Как сообщает ТаТоТаке, по результатам проведённых комплексных мероприятий служебное расследование закрыто, поскольку в действиях судьи коррупционного проявления и предвзятости не выявлено.