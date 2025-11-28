Михаил Цирук

Александр Шовковский больше не тренер киевского Динамо. Сказать, что к этому все шло - ничего не сказать, ведь в таком кризисе чемпион Украины не был уже очень давно. Из последних 15 матчей, которые бело-голубые провели с 13 сентября и до сегодня, выиграно лишь 4, впервые в истории клуб проиграл три подряд поединка УПЛ, отставание от Шахтера в турнирной таблице составляет уже 10 очков, а последней каплей стало абсолютно безнадежное поражение от кипрской Омонии (0:2) в Лиге конференций.

Когда история официально завершена, можно начинать подводить итоги. Оправдало ли ожидания и справилось ли со своими задачами очередное динамовское сердце? Как оценивать работу СаШо с родным клубом, которому он посвятил всю свою жизнь? Кого, в конце концов, назначать после него? Ответы на все эти вопросы будем искать прямо сейчас.

Чемпионов не судят?

Если попробовать поставить Александру Шовковскому за работу с Динамо какую-то оценку, то она априори не может быть низкой. Этот тренер выиграл с клубом 30-е в истории чемпионство, а завоевать золото УПЛ с Динамо - это уже задание достаточно высокого уровня сложности, по факту выполнения которого можно пользоваться принципом «победителей не судят».

Конечно, Динамо – один из двух грандов украинского футбола, но давайте будем откровенны: разница в бюджетах и возможностях по сравнению с другими – просто колоссальная. Киевляне не могут привозить качественных легионеров вагонами, тратя на них десятки миллионов. Главный конкурент – может. Поэтому каждое чемпионство Динамо – это действительно событие. И именно поэтому это событие, в последнее время, происходит раз в 4-5 лет.

Кроме чемпионства, Шовковский установил с Динамо рекордную беспроигрышную серию в УПЛ, с которой Игорь Суркис носился как с писаной торбой даже тогда, когда было понятно, к чему все идет, и что корабль чемпиона Украины стремительно идет ко дну. Так что за результат Шовковскому – действительно респект. Он обошел значительно более мощного, во всех смыслах, конкурента (кризис Шахтера – точно не проблемы Динамо), и как бы вы ни хейтили легендарного голкипера сейчас, это нужно помнить и признавать.

Но работа тренера – это не только о результате

В свое время Степан Бандера сказал: «Когда между хлебом и свободой народ выбирает хлеб, он в конечном итоге теряет все». Проводя параллель и с футболом, можем перефразировать: когда между результатом здесь и сейчас и постепенным, концептуальным развитием тренер выбирает результат, он в конечном итоге остается и без него, и без развития, и без игры.

Между свободой и хлебом Шовковский без колебаний выбрал хлеб. Елего много и жадно, совершенно не думая, где брать новый, когда этот запас хлеба закончится. Найдя максимально простую модель футбола с забросами в глубину и расчетом на скорость собственных игроков, которая могла приносить результат на уровне УПЛ, тренер ухватился за нее и, держа уже синими от силы сжатия пальцами, таки вырвал чемпионство у главного конкурента.

Но учил ли он Динамо играть в какой-то другой футбол? Был ли у него хоть когда-то план Б? Думал ли он о том, а что я буду делать, если мой футбол вдруг перестанет работать? Однозначно нет. Отсюда и все проблемы, которые киевляне имели еще в прошлом сезоне. В еврокубках, где преимущества в классе у игроков киевлян уже нет, Шовковский просто капитулировал, сдавшись без боя.

Конечно, на уровне Лиги Европы с этим составом действительно было очень тяжело. Но это не означает, что не надо даже пытаться. А когда ты играешь с Ромой полностью резервным составом – это ничто иное, как капитуляция.

Динамо Шовковского побеждало только слабейших себя. Только там, где было значительное преимущество в классе. Там, где ее отсутствие нужно было компенсировать тренерским мастерством – полный ноль. Недавняя победа в Кубке над Шахтером (2:1) стала ли не единственным случаем за каденцией СаШо, когда Динамо обыграло команду, более сильную себя.

Вряд ли в подобных случаях Шовковский не хотел: просто не мог. Не знал как, поэтому и делал то, что знает и умеет – штамповал победы в УПЛ. Теперь уже бывший наставник Динамо – умный человек, способный анализировать происходящее вокруг, делать выводы и работу над ошибками. Но тренер – не очень сильный. Знаний и умений в этом деле на данный момент недостаточно, чтобы управлять Динамо, и найти новое место работы, именно как главный тренер, Александру Шовковскому будет очень непросто.

Падение было неизбежным

Учитывая все сказанное, падение Динамо действительно было вопросом времени. Когда соперники поняли, как противодействовать команде Шовковского, она не смогла предложить ничего нового – и вот следствие. Еще одна огромная проблема заключалась в том, что в трудную минуту СаШо не смог удержать контроль над раздевалкой. Раз за разом в СМИ просачивались слухи о каких-то конфликтах, проблемах и недоразумениях, а дыма без огня, как правило, не бывает.

Конечно, в проблемах Динамо виноват не только Шовковский. Это не Шовковский уже несколько лет не может найти для команды нормального центрального защитника. Это не он не может обеспечить себя же игроками, способными быть хоть немного конкурентоспособными на уровне еврокубков. Не Шовковский, в конце концов, годами назначает на пост главного тренера динамовские сердца без достаточного опыта, знаний и умений. Но за результат, в итоге, всегда

Отвечает тренер, не так ли?

Танцы на граблях продолжатся?

Исполняющим обязанности главного тренера киевлян назначен тренер команды U-19 Игорь Костюк. Рассматривают ли его братья Суркисы как временный вариант или, как и в случае с Шовковским, планируют оставить надолго – известно лишь им. Но выбрать Костюка – это выбрать отсутствие изменений.

Почему? Потому что работа с Динамо U-19 – это такая же работа с командой, которая имеет огромное преимущество в классе почти над всеми соперниками, только там, на молодежном уровне, это преимущество умножено на три. Ставить футбол с ней не слишком нужно, потому что зачем, если и так выигрывают? Как Костюк проявит себя на уровне, где это преимущество значительно меньше? А как насчёт еврокубков, где преимущества вообще нет? Сейчас ответить на подобные вопросы просто невозможно, это нужно увидеть.

Плюс для Костюка в том, что в этом сезоне хуже уже не будет. Чемпионом Динамо точно не станет, а разница между вторым местом и седьмым для болельщиков киевлян не слишком велика. Конечно, желательно финишировать в зоне еврокубков, но для этого есть и запасной путь – Кубок Украины, который теперь становится для бело-синих главным турниром сезона. Мой прогноз: если Динамо его выиграет – Костюка оставят главным тренером. Но будет ли такое решение продолжением танцев на граблях – покажет только время.

В материале использованы фото Getty Images, ФК Динамо Киев