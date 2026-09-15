Павел Василенко

Арбитры, отвечающие за работу системы VAR во время манчестерского дерби, получили наказание из-за скандального гола Эрлинга Холанда. Орган, ответственный за судейство в Английской Премьер-лиге, признал «ошибку в судействе» и принес извинения после победы Манчестер Сити над Манчестер Юнайтед с счетом 1:0.

Мэтт Донахью и его помощник Блейк Антробус, которые работали на VAR, отстранены как минимум до перерыва на матчи национальных сборных. Таким образом, они пропустят пятый тур АПЛ следующих выходных. После этого срок наказания может быть продлен.

Кроме того, как сообщает The Athletic, Донахью и Антробус не будут работать на матчах Манчестер Юнайтед в течение длительного периода.

Скандальный эпизод произошел на 60-й минуте дерби. Холанд забил единственный гол встречи, однако взятие ворот изначально было отменено из-за офсайда. После вмешательства VAR главный арбитр Майкл Оливер изменил свое решение и засчитал гол норвежского нападающего.

При этом во время развития атаки в офсайде находился Энцо Фернандес. Именно это решение вызвало значительный резонанс, а Премьер-лига теперь пытается снизить напряжение вокруг скандального эпизода.