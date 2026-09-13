Почему засчитали гол Холланда? Официальное заявление АПЛ после дерби Манчестера
Норвежец принес горожанам победу, забив на 60 минуте
Официальный аккаунт английской Премьер-лиги в социальной сети X объяснил решение главного арбитра Майкла Оливера засчитать гол нападающего Манчестер Сити Эрлинга Холанда на 60-й минуте матча 4-го тура АПЛ против Манчестер Юнайтед (1:0).
VAR проверил решение судьи об отмене гола из-за офсайда, определил, что Холанд не находился в положении вне игры, и рекомендовал засчитать гол. VAR также посчитал, что, находясь в положении вне игры, Фернандеш не касался мяча.
В следующем туре, 20 сентября, Манчестер Юнайтед сыграет против Фулхэма, а Манчестер Сити встретится с Сандерлендом.
Время в сборную? Степанов оформил пятый гол в шести турах европейского чемпионата.