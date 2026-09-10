Четыре безответных гола. Манчестер Юнайтед разгромил Сабах в Лиге чемпионов
В составе победителей забивали Кунья, Фернандеш, Шешко, Мартинес
Манчестер Юнайтед одержал разгромную победу над азербайджанским Сабахом в 1 туре общего этапа Лиги чемпионов.
Счет в матче открыл Матеус Кунья, замкнувший прострел Патрика Доргу. Удвоил преимущество хозяев Бруну Фернандеш. Третий мяч в ворота Стаса Покатилова отправил Беньямин Шешко, реализовав выход один на один после ассиста Бриана Мбемо.
Окончательный счет в матче установил Лисандро Мартинес, удачно сыграв в штрафной площади гостей.
Лига чемпионов. Общий этап. 1-й тур
Манчестер Юнайтед — Сабах 4:0
Голы: Кунья, 27, Фернандеш, 42, Шешко, 45, Мартинес, 68
Следующий матч в лиге чемпионов МЮ проведет 13 октября с испанским Атлетико. Сабах в этот день встретится с чешской Славией.
Туран признался, согласился бы на ничью перед матчем с ПСВ.