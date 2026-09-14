«Я просто офигел от VAR»: Руни — о засчитанном голе Холланда в дерби Манчестера
Бывший нападающий МЮ и сборной Англии жестко оценил решение арбитров
Бывший нападающий Манчестер Юнайтед Уэйн Руни критически высказался относительно работы арбитров в матче 4-го тура АПЛ против Манчестер Сити (0:1). Главным судьей поединка был Майкл Оливер.
Я просто с ума схожу от VAR. Это кошмарно! Она убирает все эмоции и всю энергию из игры... Любой, кто играл в футбол хоть на каком-то уровне, понимает, что Энцо Фернандес был в офсайде. Допустить такую ошибку… Это просто за гранью моего понимания!
Манчестер Сити одержал победу 1:0, играя в меньшинстве с 23-й минуты после удаления. Единственный гол в матче забил Эрлинг Холанд на 60-й минуте.
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