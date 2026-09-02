Павел Василенко

Английский вингер Джек Грилиш снова арендованный Эвертоном, что станет его вторым сезоном подряд с командой украинского защитника Виталия Миколенко.

30-летний футболист Манчестер Сити был запасным в первых двух официальных матчах «горожан» нового сезона Английской Премьер-лиги, но главный тренер команды Энцо Мареска заявил, что разрешит ему уйти.

«Я чувствую себя хорошо и счастлив. Я проявляю себя наилучшим образом в жизни, и не только в футболе, когда чувствую, что меня любят. И это то, что мне дали тренер, мои товарищи по команде и особенно болельщики», — сказал Грилиш в заявлении для "Эвертона".

В прошлом году игрок сборной Англии сыграл за Эвертон 20 матчей, забив два гола и отдав шесть результативных передач.