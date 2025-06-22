Главный тренер Шахтера Арда Туран рассказал о первых тренировках команды на сборах в Словении.

«Как я уже говорил в первый день, мы знаем, что должны побеждать в каждом матче. Конечно, научимся жить под этим давлением. Но для нас это было хорошее начало. Наша энергия очень позитивная. Соперник физически готов, поэтому мы быстро наверстаем. За 20 дней будем готовы к первой игре.

Хотим, чтобы игроки сосредоточились на тренировках. Здесь прекрасная футбольная культура, мы введем лишь небольшие изменения. Мы не пришли начинать с нуля и уважаем культуру игры „Шахтера“, таланты игроков. Это лучший и самый короткий путь, на мой взгляд, самый короткий путь к успеху.

Если они так сосредоточатся на трех тренировках, то пропустят все остальное. В среду, вероятно, проведем первые три занятия. В этом нет ничего страшного, это шанс для футболистов почувствовать игру в течение дня, ведь эта система принесла мне карьерный успех. Физически мы должны быть готовы на 100 процентов, должны иметь наилучшую физическую форму, потому что этому нет оправдания. Можно играть плохо, но не бегать плохо. Должны работать», – цитирует Турана клубная пресс-служба.