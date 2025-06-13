Главный тренер донецкого Шахтера Арда Туран высказался о возможных трансферах «горняков» в летнее трансферное окно для усиления проблемных позиций.

«Думаю, что на данный момент нам ничего не нужно, но когда мы начнем тренировки, если я увижу необходимость, мы сможем сделать усиление. Этой команде еще нужно больше работать над защитными действиями. Когда твоя защита надежна, это может превратить плохую игру в хорошую.

Энергия приходит от защиты. Поэтому нам нужно больше бегать, действовать эффективнее и оставаться крепкими в обороне. Пока что усиление не нужно, но увидим во время тренировок. Я доверяю своим игрокам больше, чем они сами считают», – цитирует Турана пресс-служба Шахтера.