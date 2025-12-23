Сергей Разумовский

Бывший руководитель скаутинга Наполи Маурицио Микели пополнил структуру Арсенала. Об этом в соцсети X сообщает инсайдер Фабрицио Романо, отмечая, что лондонский клуб усиливает селекционное направление специалистом с большим опытом работы в Италии.

Согласно имеющейся информации, в начале этого месяца 57-летний итальянец оформил все необходимые документы для завершения сотрудничества с неаполитанцами и перехода в команду спортивного директора Арсенала Андреа Берты. Таким образом, Микели присоединился к менеджменту клуба и будет работать в системе, отвечающей за поиск и оценку потенциальных новичков.

Карьера Микели в футбольном менеджменте охватывает ряд известных итальянских клубов. До работы в Наполи он был главным скаутом Болоньи, возглавлял скаутский отдел Вероны, работал скаутом Удинезе, а также занимал должность спортивного директора Брешии.

