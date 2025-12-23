Сергей Разумовский

Внимание болельщиков во вторник, 23 декабря, временно переключается с матчей Премьер-лиги на четвертьфинал Кубка английской лиги, в котором Арсенал будет принимать Кристал Пэлас в северном Лондоне. Для команд это будет второе подряд очное противостояние на этой стадии турнира. Год назад Арсенал прошел дальше благодаря хет-трику Габриэла Жезуса, а теперь «канониры» снова рассчитывают повторить успех и продолжить борьбу за трофей, который клуб в последний раз выигрывал в 1993 году.

Победитель матча, определенный по итогам основного времени или серии пенальти, получит путевку в полуфинал, где сыграет с Челси в двухматчевом противостоянии. Именно на этой стадии Арсенал остановился в прошлом сезоне. Для Кристал Пэлас нынешний розыгрыш Кубка лиги также имеет особое значение после исторического успеха в мае, когда клуб впервые за 120 лет завоевал большой трофей, выиграв Кубок Англии, а затем добавил в коллекцию еще и Суперкубок.

Посмотреть матч четвертьфинала Кубка английской лиги можно на платформе Setanta Sports или на линейном телеканале Setanta Sports. Стартовый свисток прозвучит в 22:00.

Путь Кристал Пэлас в четвертьфинал был насыщенным. В третьем раунде команда одолела Миллуолл в серии пенальти после ничьи 1:1, а затем сенсационно выбила Ливерпуль на Энфилде, победив со счетом 3:0. В то же время сезон для «орлов» складывается неровно: несмотря на дебют в еврокубках и выход в плей-офф Лиги конференций, в восьми европейских матчах команда одержала всего одну победу, а в прошлые выходные потерпела неожиданное поражение от Лидса со счетом 1:4.

Оба клуба подходят к матчу с кадровыми проблемами. У Арсенала из-за травм отсутствуют Бен Уайт, Габриэл и Кристиан Москера, а также Кай Хаверц и Макс Доуман. У Кристал Пэлас не сыграют Даниэль Муньос, который восстанавливается после травмы колена, Исмаила Сарр, находящийся на Кубке африканских наций, и Даичи Камада, который выбыл как минимум до февраля. Также ограничена готовность Жан-Филиппа Матета и Шейка Дукуре, а несколько игроков ротации остаются вне заявки из-за повреждений.