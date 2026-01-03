Главный тренер Арсенала Микель Артета поделился ожиданиями от матча 20 тура АПЛ против Борнмута. Его слова приводит Football.London.

Мы проиграли оба матча и понимаем, насколько это сложно. Мы знаем, насколько сильна эта команда, как она может угрожать с любой стороны, поэтому понимаем, насколько сложным будет матч.

У Борнмута есть чему поучиться. Большое уважение к ним. Я очень хорошо знаю, что делает Андони. Я считаю это невероятным. Я смотрю все матчи, которые сыграл Борнмут в этом сезоне, и, по моему мнению, они являются лучшей командой, они создают большие трудности и имеют хорошие результаты у ворот соперников, - подчеркнул Артета.