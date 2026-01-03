Тренер "Борнмута" надеется на помощь Семеньо в матче с "Арсеналом
Нападающий проводит последние матчи за клуб
40 минут назад
Антуан Семеньо / Фото - Getty Images
Главный тренер Борнмута Андони Ираола оценил шансы вингера Антуана Семеньо участвовать в матче 20 тура АПЛ против Арсенала. Его слова приводит Sky Sports.
25-летний футболист является главной трансферной целью Манчестер Сити, активировав клаусулу в его контракте, составляющую 65 миллионов евро.
Семеньо сыграет против Арсенала. Ничего не подписано, - рассказал Ираола.
Антуан в текущем сезоне сыграл за Борнмут 18 матчей: 9 голов, 3 ассиста.
Матч Борнмут - Арсенал состоится сегодня вечером. Начало - в 19:30.