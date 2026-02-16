Сергей Разумовский

В рамках 24-го тура Ла Лиги Барселона провела выездной матч против Жироны, который завершился победой хозяев со счетом 2:1. В составе Жироны в этом сезоне находятся сразу трое украинцев: Виктор Цыганков, Владислав Ванат и Владислав Крапивцов.

Цыганков и Ванат получили место в стартовом составе и были заметными фигурами в атаках своей команды. Виктор провел на поле все 90 минут, тогда как Ванат отыграл 73 минуты, после чего был заменен. Третий украинец, Владислав Крапивцов, в этом поединке не появился на поле и остался в запасе.

После финального свистка статистические сервисы высоко оценили действия украинцев. Виктор Цыганков получил оценку 7.0: он создал два ключевых момента для партнеров, отметился одним удачным обводом, дважды бил по воротам соперника и шесть раз касался мяча в штрафной площади Барселоны. Также Цыганков заработал на себе фол и продемонстрировал 79% точности передач, что подчеркивает его активность и в комбинационной игре.

Владислав Ванат за этот матч получил еще более высокую оценку — 7.1. Украинский форвард стал автором результативной передачи, а в целом отдал два ключевых паса, регулярно обостряя игру впереди. Ванат трижды бил по воротам, причем два удара пришлись в створ, а также имел шесть касаний мяча в штрафной соперника. Точность его передач составила 63%, что частично объясняется более рискованным стилем игры в завершающей фазе атак.

