Сергей Разумовский

В 28-мом туре испанской Ла Лиги Жирона на своем поле обыграла Барселону со счетом 2:1, оформив громкую волевую победу в каталонском дерби.

Первыми отличились гости: на 59-й минуте Кубарси вывел Барселону вперед. Тем не менее, уже через несколько минут хозяева отыгрались — на 62-й Лемар сравнял счет после результативной передачи украинца Владислава Ваната. Победный удар Жирона нанесла в конце встречи: на 87-й минуте Бельтран принес команде три очка.

Ванат провел на поле 73 минуты и записал на свой счет ассист в ключевой момент матча. Другой украинец в составе Жироны, Виктор Цыганков, отыграл полный матч.

Отдельным эпизодом первого тайма стал нереализованный пенальти Барселоны: на 45+1-й минуте Ламин Ямаль пробил в стойку, и это был его первый промах с 11-метровой отметки во взрослой карьере. В компенсированное время Жирона осталась в меньшинстве — на 90+9-й минуте Рока получил красную карточку, но хозяева удержали победный результат.

Барселона осталась с 58 очками в турнирной таблице и отстала от Реала на два балла в борьбе за чемпионство. Жирона (29) оторвалась от зоны вылета на пять пунктов и отстает от зоны еврокубков на шесть.

Ла Лига, 24-й тур

Жирона – Барселона 2:1

Голы: Лемар, 62, Бельтран, 87 – Кубарси, 59

Жирона: Гассанига, Ринкон, Реис, Блинд, Мартинес, Цыганков, Лемар (Бельтран, 67), Витсель, Мартин (Франсес, 90+2), Хиль (Рока, 68), Ванат (Эчеверри, 74)

Барселона: Гарсия, Кунде, Кубарси, Гарсия (Араухо, 73), Мартин (Бальде, 63), Фермин, де Йонг, Ольмо (Берналь, 80), Ямаль, Торрес (Левандовски, 73), Рафинья (Барджи, 63)

Предупреждения: Гарсия (41), Кунде (84)

Удаления: Рока, 90+9

Обзор матча будет доступен на странице события Жирона – Барселона.