Сергей Разумовский

В 18-м туре португальской Примейры Бенфика в гостях уверенно обыграла Риу Аве.

С первых минут подопечные Жозе Моуринью захватили инициативу, полностью контролируя мяч и темп игры. Лиссабонцы быстро создали несколько опасных моментов, а на 16-й минуте их преимущество вылилось в забитый мяч: после розыгрыша углового гости выиграли второй темп и открыли счет, ассистом на Баррейру отметился украинец Георгий Судаков. Попытка Риу Аве вернуться в игру натолкнулась на организованную оборону «орлов», а еще до середины тайма давление гостей снова принесло результат – свои ворота поразил Нтой.

Второй гол стал логичным продолжением доминирования Бенфики. Быстрая атака флангом завершилась прострелом в штрафную, где рикошет от защитника дезориентировал вратаря и удвоил преимущество лиссабонцев. После этого гости действовали уверенно и прагматично, не позволяя сопернику навязать свою игру. Во втором тайме темп снизился, но контроль над игрой оставался за «орлами»: хозяева пытались обострять, однако их попытки либо блокировались, либо завершались без реальной угрозы. Даже забитый мяч Риу Аве был отменен после просмотра VAR, что окончательно сняло интригу.

Особого внимания заслуживает выступление украинцев. Георгий Судаков стал ключевой фигурой в центре поля, отдав результативную передачу в моменте с первым голом и постоянно руководя атакующими действиями команды. Анатолий Трубин провел надежный матч в воротах, несколько раз уверенно нейтрализовав опасные удары и сохранив «сухой» счет. Оба украинца отыграли полный матч и получили высокие оценки от Sofascore — 7,0 для Судакова и 7,4 для Трубина

Эта победа позволила Бенфике удержаться в топ-3 чемпионата. «Орлы» набрали 75 очков и на три балла оторвались от Спортинга в борьбе за чемпионство. Однако у конкурента есть матч в запасе.

Чемпионат Португалии, 18-й тур

Риу Аве – Бенфика 0:2

Голы: Баррейру, 16, Нтой, 25 (автогол)

Риу Аве: Мишта, Эбби, Петрассо, Брабец, Атанасиу (Никичер, 73), Нтой (Папаканелиос, 72), Агилера (Лиавас, 80), Жуан Томе, Клейтон, Андре Луис (Польманн, 73), Шпикич (Безерра, 80)

Бенфика: Трубин, Дедич, Даль, Отаменди, Араужу, Аурснес, Судаков (Ману, 90), Баррейру, Шельдеруп (Кабраль, 62), Престиани (Регу, 78), Павлидис.

Предупреждения: Шельдруп, Нтой, Даль