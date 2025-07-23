Астон Вилла выразила соболезнования семье всемирно известного рок-музыканта и поклонника вилланов Оззи Осборна, который ушел из жизни в возрасте 76 лет.

Оззи вырос в Астоне, недалеко от «Вилла Парка», и всегда имел особую связь с клубом и сообществом, из которого он происходил.

Символично, что свой последний концерт Осборн дал на домашней арене Астон Виллы со своей культовой группой Black Sabbath.

Влияние Осборна на индустрию развлечений и культуру было глубоким и неоспоримым, и его наследие будет жить и дальше.

В это чрезвычайно трудное время мы все в Астон Вилле думаем о его жене Шэрон, его семье, друзьях и бесчисленных поклонниках.

Покойся с миром, Оззи, — говорится в официальном заявлении клуба.