Павел Василенко

Полузащитник донецкого Шахтера Георгий Судаков заинтересовал английский Вест Хэм, который готов выложить немалую сумму.

Как сообщает West Ham Zone, на прошлых выходных представители «молотобойцев» общались с Шахтером о возможной сумме трансфера.

Сообщается, что Вест Хэм имеет деньги после продажи за 55 миллионов фунтов Мохаммеда Кудуса в Тоттенхэм. Однако лондонцы хотят подписать Судакова на адекватных условиях, поэтому не готовы платить более 30 миллионов фунтов.

Судаков в сезоне 2024/25 провел 37 матчей за Шахтер во всех турнирах: 15 голов и шесть результативных передач.