Клуб АПЛ может приобрести Судакова за 30 миллионов фунтов.
Футболист может сменить команду
около 1 часа назад
Фото: ФК Шахтёр
Полузащитник донецкого Шахтера Георгий Судаков заинтересовал английский Вест Хэм, который готов выложить немалую сумму.
Как сообщает West Ham Zone, на прошлых выходных представители «молотобойцев» общались с Шахтером о возможной сумме трансфера.
Сообщается, что Вест Хэм имеет деньги после продажи за 55 миллионов фунтов Мохаммеда Кудуса в Тоттенхэм. Однако лондонцы хотят подписать Судакова на адекватных условиях, поэтому не готовы платить более 30 миллионов фунтов.
Судаков в сезоне 2024/25 провел 37 матчей за Шахтер во всех турнирах: 15 голов и шесть результативных передач.