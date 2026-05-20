Астон Вилла и Фрайбург столкнулись в финале Лиги Европы этого года. Матч в Стамбуле завершился со счетом 3:0.

Английская команда обеспечила себе нужный результат еще до перерыва, когда в заключительные 10 минут Тилеманс и Буэндиа отметились голами в ворота Фрайбурга.

После перерыва бирмингемцы продолжили разгром соперника. Гол Роджерса на 57-й минуте окончательно снял все вопросы о победителе в этом финале.

Под безумную поддержку, в том числе наследника британского престола Принца Уильяма, Астон Вилла выиграла свой первый трофей с 1996 года, а Унаи Эмери пятый раз в своей карьере подтвердил свой статус короля Лиги Европы.

Лига Европы. Финал

Фрайбург - Астон Вилла 0:3

Голы: Тилеманс, 40, Буэндиа, 45+2, Роджерс, 57