Астон Вилла подарила Эмери пятый трофей Лиги Европы
Настоящий good ebening
6 минут назад
Астон Вилла и Фрайбург столкнулись в финале Лиги Европы этого года. Матч в Стамбуле завершился со счетом 3:0.
Английская команда обеспечила себе нужный результат еще до перерыва, когда в заключительные 10 минут Тилеманс и Буэндиа отметились голами в ворота Фрайбурга.
После перерыва бирмингемцы продолжили разгром соперника. Гол Роджерса на 57-й минуте окончательно снял все вопросы о победителе в этом финале.
Под безумную поддержку, в том числе наследника британского престола Принца Уильяма, Астон Вилла выиграла свой первый трофей с 1996 года, а Унаи Эмери пятый раз в своей карьере подтвердил свой статус короля Лиги Европы.
Лига Европы. Финал
Фрайбург - Астон Вилла 0:3
Голы: Тилеманс, 40, Буэндиа, 45+2, Роджерс, 57
Смотрите топовый футбол на MEGOGO. XSPORT – код предоставляет скидку -35% на покупку 3 месяцев подписки Оптимальная. Срок действия до 31.05