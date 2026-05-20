Сергей Разумовский

Главный тренер Чернигова Валерий Черный покинул техническую зону непосредственно перед началом финального матча Кубка Украины против Динамо. Это произошло после его разговора с представителями судейской бригады уже перед стартовым свистком.

43-летний специалист сначала находился в зоне, отведенной для тренерского штаба и персонала черниговской команды. Однако перед началом игры Черный пообщался с четвертым арбитром Александром Афанасьевым, а также с главным арбитром встречи Александром Шандором. После этого разговора наставник Чернигова был вынужден покинуть техническую зону.

Когда Черный выходил из места возле скамейки запасных, он поаплодировал, после чего направился на трибуны. В дальнейшем за ходом финального поединка специалист наблюдал уже не с тренерской позиции, а с трибун Арены Львов, где проходит решающий матч турнира.

Причиной такой ситуации, скорее всего, стало дисциплинарное решение, принятое ранее Контрольно-дисциплинарным комитетом УАФ. 19 мая КДК УАФ отстранил Валерия Черного на четыре матча и оштрафовал его на 50 тысяч гривен. Наказание было вынесено за повторное использование оскорбительных, непристойных и уничижительных выражений в адрес арбитра во время матча 27-го тура Первой лиги против Черноморца, который завершился со счетом 2:2.

В тот же день сам Черный заявлял, что в клубе нет полной ясности относительно того, имеет ли он право участвовать в финальном матче Кубка Украины против Динамо. В итоге уже на стадионе перед началом встречи ситуация была решена после консультации с арбитрами, и тренер покинул техническую зону.

После первого тайма финального поединка Чернигов и Динамо играют вничью — 1:1. В конце тайма черниговская команда имела отличный шанс выйти вперед, однако Безбородько на последней секунде не реализовал выход один на один с вратарем.

