Павел Василенко

Все указывает на то, что в Аталанте вот-вот произойдет смена тренера. Журналисты Фабрицио Романо и Маттео Моретто предоставили дополнительную информацию по этому вопросу.

Сезон 2025/26 пока что не был успешным для команды из Бергамо. Аталанта выиграла лишь два из одиннадцати матчей чемпионата Италии.

В воскресенье Сассуоло разгромил Аталанту со счетом 3:0. Все указывает на то, что нынешний менеджер команды Иван Юрич будет уволен со своей должности.

Согласно сообщениям Моретто и Романо, тренера могут уволить в ближайшее время. Более того, ему уже выбрана замена.

Все указывает на то, что Раффаэле Палладино возглавит команду из Бергамо. Переговоры с тренером уже идут полным ходом.

Несмотря на свой молодой возраст, 41-летний специалист уже имеет опыт работы в Серии А. В прошлом году он возглавлял Фиорентину, а до этого был тренером Монцы.

Следующий матч Аталанты состоится 22 ноября, когда она сыграет с Наполи.