Павел Василенко

В Италии разразился новый футбольный скандал – Адемола Лукман поссорился с тренером Аталанты Иваном Юричем прямо во время матча четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов с Марселем (1:0). Игрок не сдержал эмоций после замены, а тренер схватил его за руку – инцидент мгновенно попал в камеры.

После конфликта 28-летний нигериец попросил клуб отпустить его уже зимой.

Ситуацией сразу заинтересовались Атлетико Мадрид и Тоттенхэм, которые ищут быстрого и технического форварда.

Контракт Лукмана позволяет осуществить трансфер в январе, и Аталанта может согласиться, если получит выгодное предложение.