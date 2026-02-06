Сергей Разумовский

В четвертьфинале Кубка Италии Аталанта в Бергамо разгромила Ювентус и выбила его из турнира.

Туринцы подходили в хорошей форме. Однако уже на старте, несмотря на моменты Тюрама и Консейсау и удар в перекладину, реализации туринцам не хватило.

Первый гол забила Аталанта. После прострела Эдерсона мяч попал в руку Бремера, VAR подтвердил пенальти, и Скамакка его реализовал. Ювентус ответил несколькими полумоментами у ворот, однако в целом редко доводил атаки до ударов — Карнезекки сделал лишь два сейва.

После перерыва Аталанта доминировала благодаря высокому прессингу. Ювентус имел короткий отрезок давления, но без качественных завершений. Далее бергамцы дважды забили после перехватов: сперва Сулемана замкнул прострел Беллановы, затем Пашалич попал в дальний угол после паса Крстовича.

Аталанта вышла в полуфинал Кубка Италии, где встретится с победителем «удобной» пары Болонья – Лацио.

Кубок Италии, четвертьфинал

Аталанта – Ювентус 3:0

Голы: Скамакка, 27 (пен.), К. Сулемана, 77, Пашалич, 85

Аталанта: Карнезекки, Скальвини (Коссуну 76), Джимсити, Аханор, Дзаппакоста (Белланова 70), Де Роон, Эдерсон, Бернаскони, Де Кетеларе (Пашалич 83), Распадори (Крстович 75), Скамакка (К. Сулемана 70)

Ювентус: Перин, Калулу, Бремер, Гатти (Бога 64), Келли, Камбьязо (Опенда 81), Локателли (Коопмейнерс 74), К. Тюрам, МакКенни, Консейсау (Жегрова 80), Девид (Холм 74)