Сергей Разумовский

Атлетико Мадрид старался усилить среднюю линию в последние дни зимнего трансферного окна и рассматривал вариант с подписанием центрального полузащитника Порту Габриэля Вейги. Об этом сообщил инсайдер Фабрицио Романо в соцсети X, уточнив, что мадридский клуб выходил на контакт с конкретным предложением уже в конце дедлайна.

Впрочем, осуществить переход зимой не удалось. По данным источника, Порту ответил отказом и отклонил запрос Атлетико по поводу 23-летнего испанца. В то же время ситуация вокруг футболиста может вернуться на повестку дня летом. Романо отмечает, что Вейга все еще может быть продан, поскольку к нему сохраняется интерес со стороны других клубов, а трансферный рынок после завершения сезона традиционно открывает больше возможностей для крупных сделок.

Порту вернул Вейгу в европейский футбол летом прошлого года, выкупив его у саудовского Аль-Ахли за 15 млн евро. До этого хавбек провел два сезона в Саудовской Аравии — туда он переехал после трансфера из Сельты, где сделал себе имя в Ла Лиге как один из самых перспективных испанских полузащитников своего поколения.

В нынешнем сезоне Вейга демонстрирует стабильную результативность для игрока центра поля: в 30 матчах во всех турнирах он забил 4 мяча и отдал 5 результативных передач. Такие показатели, вместе с возрастом и профилем футболиста, делают его привлекательным вариантом для клубов, которые ищут креатив в середине поля и потенциал для дальнейшего роста.

