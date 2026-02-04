Динамо разгромно проиграло Атлетико и вылетело из Юношеской лиги УЕФА
Команды забили восемь мячей на двоих
12 минут назад
Фото - ФК Динамо
Киевское Динамо завершило свои выступления в Юношеской Лиге УЕФА сезона 2025/2026. В 1/16 финала подопечные Павла Чередниченко противостояли сверстникам из мадридского Атлетико.
Встреча проходила в турецкой Анталии и завершилась разгромным поражением Динамо со счетом 2:6. Дубль за киевлян оформил Богдан Редушко.
Таким образом, бело-синие завершили выступления в Юношеской лиге УЕФА.
Напомним, что в прошлом сезоне динамовцы успешно прошли «Путь чемпионов» и пробились в 1/16 финала, где уступили Аталанте в серии послематчевых пенальти.
Юношеская лига УЕФА, 1/16 финала
Динамо U-19 – Атлетико U-19 – 2:6
Голы: Редушко, 52, 90 – Эстебан, 17, Родригес, 34, Гросс, 55, Винатеа, 69, 74, Муньос, 79.