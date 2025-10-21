Арсенал повеселился в матче 3 тура Лиги чемпионов против Атлетико. Матч в Лондоне завершился со счетом 4:0.

Основные события встречи пришлись на второй тайм, когда Арсенал сумел найти прореху в обороне команды Диего Симеоне.

Начало разгрома гостей из Мадрида положил Габриел, который использовал главное оружие Арсенала в виде стандартных положений. Через несколько минут в объятиях партнеров оказался Мартинелли, который увеличил преимущество хозяев.

Далее настала очередь Дьёкераша, который в этот вечер отметился дублем, а в одном из голов принял участие вышеупомянутый Габриел, добавив к голу результативную передачу.

Третья победа Арсенала в ЛЧ делает их лучшей командой общего этапа после трех туров.

Лига чемпионов. 3 тур

Арсенал - Атлетико 4:0

Голы: Габриел, 57, Мартинелли, 64, Дьёкераш, 67, 70

