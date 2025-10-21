Атлетико оказался беспомощным перед стандартами Арсенала
Симеоне покидает Лондон ни с чем
около 1 часа назад
Арсенал повеселился в матче 3 тура Лиги чемпионов против Атлетико. Матч в Лондоне завершился со счетом 4:0.
Основные события встречи пришлись на второй тайм, когда Арсенал сумел найти прореху в обороне команды Диего Симеоне.
Начало разгрома гостей из Мадрида положил Габриел, который использовал главное оружие Арсенала в виде стандартных положений. Через несколько минут в объятиях партнеров оказался Мартинелли, который увеличил преимущество хозяев.
Далее настала очередь Дьёкераша, который в этот вечер отметился дублем, а в одном из голов принял участие вышеупомянутый Габриел, добавив к голу результативную передачу.
Третья победа Арсенала в ЛЧ делает их лучшей командой общего этапа после трех туров.
Лига чемпионов. 3 тур
Арсенал - Атлетико 4:0
Голы: Габриел, 57, Мартинелли, 64, Дьёкераш, 67, 70
Известны шансы Динамо и Шахтера выйти в плей-офф Лиги конференций.
Поделиться