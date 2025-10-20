В четверг, 23 октября, состоятся 18 матчей второго тура основного этапа Лиги конференций, в которых примут участие две украинские команды. Донецкий Шахтер после напряженной победы над шотландским Абердином (3:2) отправится в Польшу на выездной матч с Легией. Киевское Динамо попытается реабилитироваться в игре против турецкого Самсунспора после поражения от Кристал Пэлас (0:2) в предыдущем туре.



Аналитический портал Football Meets Data оценил шансы клубов на выход в плей-офф. Главным претендентом на первое место считается Кристал Пэлас с вероятностью 95%.

В тройку лидеров также вошли французский Страсбург (82%) и Шахтер (79%). Эксперты отмечают, что эти команды практически гарантированно пробьются в следующий раунд — вероятность успешного прохождения составляет 99%.

У Динамо шансы на выход в плей-офф оцениваются в 64%, сообщает Football Meets Data.