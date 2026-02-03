Сергей Разумовский

Атлетико официально подтвердил переход центрального полузащитника Родриго Мендосы из Эльче. Мадридский клуб оформил трансфер 20-летнего испанца, который считался одним из самых перспективных футболистов своей команды, и сделал ставку на него как на игрока на долгую перспективу.

Сообщается, что Мендоса подписал с Атлетико контракт, рассчитанный на 5,5 сезонов. Такой срок договора подчеркивает намерение клуба не только добавить опций в центре поля уже сейчас, но и закрепить за собой молодого хавбека на несколько лет, чтобы он мог постепенно прогрессировать в системе команды и адаптироваться к требованиям высшего уровня.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, сумма трансфера составила 16 миллионов евро плюс еще четыре млн в виде бонусов. Эта сделка стала рекордной продажей в истории Эльче, что делает переход Мендосы знаковым не только для самого игрока, но и для клуба, который получил наибольший финансовый доход от трансфера за все время.

Родриго является воспитанником Эльче и в текущем сезоне уже успел проявить себя на взрослом уровне. В 20 матчах он забил два мяча и отдал одну результативную передачу, привлекши внимание скаутов топ-клубов.

Ранее сообщалось о интересе к другому Мендосе – лидеру Кривбаса Глейкеру.