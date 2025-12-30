Основным претендентом на нападающего Кривбаса Глейкера Мендосу остается бразильский Ботафого. Об этом сообщил ведущий программы «ТаТоТаке» Михаил Спиваковский.

Что бы ни писали в некоторых СМИ, главным претендентом на вингера Кривбаса по-прежнему является бразильский Ботафого. Называют сумму в 2,5 миллиона.

На самом деле, я могу поверить, если Ансельми утвердит Мендосу - это будет интересный трансфер. И таким образом Кривбас верифицирует себя еще и в Южной Америке. Покажет, что это клуб, который может готовить и продавать игроков туда, откуда они приехали, но уже лучшими.