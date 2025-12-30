Лидер Кривбаса покинет клуб? Источник сообщил подробности ситуации
Уже названа сумма потенциального трансфера
около 2 часов назад
Основным претендентом на нападающего Кривбаса Глейкера Мендосу остается бразильский Ботафого. Об этом сообщил ведущий программы «ТаТоТаке» Михаил Спиваковский.
Что бы ни писали в некоторых СМИ, главным претендентом на вингера Кривбаса по-прежнему является бразильский Ботафого. Называют сумму в 2,5 миллиона.
На самом деле, я могу поверить, если Ансельми утвердит Мендосу - это будет интересный трансфер. И таким образом Кривбас верифицирует себя еще и в Южной Америке. Покажет, что это клуб, который может готовить и продавать игроков туда, откуда они приехали, но уже лучшими.
Ситуацию также прокомментировал известный украинский футбольный комментатор Роберто Моралес.
Такие футболисты, как Мендоса, у нас долго не задержатся. Он парень эмоциональный, сейчас он раскрылся - есть картинка и есть что продавать. Но он точно не будет вдохновляться жизнью в Кривом Роге, да и вообще в любом городе Украины. Он очень быстро здесь может «скиснуть», если его не продать.
