Атлетико разгромил Мальорку, одержав вторую победу подряд
Команда Диего Симеоне порадовала своих фанатов
около 6 часов назад
Фото - Getty Images
В матче 21-го тура Ла Лиги Атлетико на своем стадионе принимал Мальорку. Встреча завершилась уверенной победой хозяев со счетом 3:0.
Атлетико вышел вперед на 22-й минуте после точного удара Александера Серлота. В конце игры еще два мяча влетели в ворота Мальорки.
Отметим, что подопечные Диего Симеоне одержали вторую победу подряд.
На данный момент Атлетико занимает третье место в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 44 очка. Мальорка идет 16-й с 21 баллом.
Ла Лига, 21-й тур
Атлетико – Мальорка – 3:0
Голы: Серлот, 22, Лопес, 75 (автогол), Альмада, 87.