Павел Василенко

В матче 21-го тура Ла Лиги Атлетико на своем стадионе принимал Мальорку. Встреча завершилась уверенной победой хозяев со счетом 3:0.

Атлетико вышел вперед на 22-й минуте после точного удара Александера Серлота. В конце игры еще два мяча влетели в ворота Мальорки.

Отметим, что подопечные Диего Симеоне одержали вторую победу подряд.

На данный момент Атлетико занимает третье место в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 44 очка. Мальорка идет 16-й с 21 баллом.

Ла Лига, 21-й тур

Атлетико – Мальорка – 3:0

Голы: Серлот, 22, Лопес, 75 (автогол), Альмада, 87.