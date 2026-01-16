«Атлетико» продлил контракт с Симеоне
В клубе довольны сыном Эль-Чоло
около 4 часов назад
Фото - Getty Images
Нападающий Атлетико Джулиано Симеоне переподписал контракт с клубом, который тренирует его отец, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
Новый договор с сыном Диего Симеоне рассчитан до лета 2030 года.
23-летний футболист является воспитанником системы Атлетико. В этом сезоне Джулиано провел 27 матчей: 3 гола, 7 ассистов.
